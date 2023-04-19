إصدار تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2023م.

وكشفت عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مارس الماضي، التي بلغت 640 شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوطَ الجويةَ السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع 11 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 98%، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%، وجاء ثالثا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مارس عن خدمات الأمتعة أولا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مارس، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 9 شكاوي، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 82%، كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار رفحاء هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.