تقرير / مواطن بالجوف يحول مخلفات الطبيعة لأثاث وتحف فنية



سكاكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

إعداد - تيسير العلي تصوير - أحمد الشمري

استثمر المواطن زياد ممدوح السلطان المخلفات الطبيعية داخل مزرعته والمزارع المحيطة به بتحويلها إلى تحف فنية وأثاث ولوحات جمالية.

وخصص السلطان معرضاً داخل مزرعته في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف لعرض صناعاته اليدوية التي يقوم بها بنفسه، حيث أنه يجيد المشغولات اليدوية من المواد الخام من مخلفات الطبيعة، عندما يقوم بتقليم الأشجار أو نفوقها ليحولها إلى صناعات يدوية يستفاد منها كقطعة أثاث أو ديكور من أخشاب الأشجار كالزيتون والكين والأثل وخلافه فهي أخشاب طبيعية عالية الجودة ومميزة لإعادة تدويرها.

ومن أجل هذه المشغولات كون ورشة صغيرة بشكل تدريجي تضم بعض الآلات من آلات القص والحفر والكي الكهربائي والصبغ, وبعض هذه الآلات قام بصناعتها وتطويرها بنفسه لكي تساعده على الصناعات التي يقوم بها, كما يستورد بعض المواد التي تسهم بتجميل وصناعاته من داخل وخارج المملكة.

وفي جولة لوكالة الأنباء

وعن صعوبة ما يقوم به أكد على أن الإرادة والعزيمة هي ما تحتاجه فقط وتستطيع أن تستثمر كل ماحولك من مخلفات طبيعية لتحلوها لصناعات جميلة, حاثاً الشباب إلى استثمار ثروات المنطقة بالصناعات التحويلية، حيث تحتضن المنطقة ملايين الأشجار التي تورث سنوياً كميات من المخلفات بعد تقليمها أو نفوقها فهو بوابة استثمار وصناعة وطنية مختلفة، مستشهداً بتجربته الثرية.

// انتهى //

19:38ت م

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سكاكا 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسإعداد - تيسير العلي تصوير - أحمد الشمرياستثمر المواطن زياد ممدوح السلطان المخلفات الطبيعية داخل مزرعته والمزارع المحيطة به بتحويلها إلى تحف فنية وأثاث ولوحات جمالية.وخصص السلطان معرضاً داخل مزرعته في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف لعرض صناعاته اليدوية التي يقوم بها بنفسه، حيث أنه يجيد المشغولات اليدوية من المواد الخام من مخلفات الطبيعة، عندما يقوم بتقليم الأشجار أو نفوقها ليحولها إلى صناعات يدوية يستفاد منها كقطعة أثاث أو ديكور من أخشاب الأشجار كالزيتون والكين والأثل وخلافه فهي أخشاب طبيعية عالية الجودة ومميزة لإعادة تدويرها.ومن أجل هذه المشغولات كون ورشة صغيرة بشكل تدريجي تضم بعض الآلات من آلات القص والحفر والكي الكهربائي والصبغ, وبعض هذه الآلات قام بصناعتها وتطويرها بنفسه لكي تساعده على الصناعات التي يقوم بها, كما يستورد بعض المواد التي تسهم بتجميل وصناعاته من داخل وخارج المملكة.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية ، وقفت خلالها على تلك الصناعات، التي تنوعت ما بين غرف نوم، ومجموعة من المقاعد الجميلة وتحف قام بصناعتها من جذوع الزيتون وطاولات صغيرة وطاولة طعام تتحول بعد الانتهاء منها إلى لوحة فنية على الحائط، إضافة إلى صناعة المباخر من جذوع وأخشاب الأشجار واللوحات الفنية والإنارات, وصواني من الخشب لتقديم الطعام، كما يقوم بصناعة أحواض الأشجار منها صخور حولها لأحواض وبعضها صنعها من الخرسان.وعن صعوبة ما يقوم به أكد على أن الإرادة والعزيمة هي ما تحتاجه فقط وتستطيع أن تستثمر كل ماحولك من مخلفات طبيعية لتحلوها لصناعات جميلة, حاثاً الشباب إلى استثمار ثروات المنطقة بالصناعات التحويلية، حيث تحتضن المنطقة ملايين الأشجار التي تورث سنوياً كميات من المخلفات بعد تقليمها أو نفوقها فهو بوابة استثمار وصناعة وطنية مختلفة، مستشهداً بتجربته الثرية.// انتهى //19:38ت م0110

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.