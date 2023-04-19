

نواكشوط 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

وقعت موريتانيا والمغرب اليوم، اتفاقية تعاون بين جامعتي نواكشوط والرباط، تتعلق بمجالات البحث العلمي والدبلوم المشترك، إضافة إلى تبادل الأساتذة والباحثين بالجامعتين.

ومثل موريتانيا في التوقيع رئيس جامعة نواكشوط سعد بوه كامارا، وعن المغرب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط فريد الباشا.

// انتهى //

19:21ت م

0103





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتاينا والمغرب توقعان اتفاقية تعاون بين جامعتي نواكشوط والرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.