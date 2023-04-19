شكرا لقرائتكم السفارة بلندن تدعو لمراعاة تعليمات الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة في لندن الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة إلى مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن السفارة ترجو من المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: (هنا).

تعديل طلب الإعفاء

وأكدت ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر نفس الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب.

ونوهت بأن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول بريطانيا لمن تم رفض تأشيرتهم سابقًا، أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، وتنصح من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.