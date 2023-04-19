شكرا لقرائتكم ملهم هندي: تصوير هلال شوال بتقنية CCD غير معتبرة شرعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الفلكي ملهم هندي أن تصوير هلال شوال باستخدام تقنية CCD غير معتبرة شرعًا لأنها تعتمد على التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وقال الهندي : من ظهر غد الخميس بعد كسوف الشمس ستنتشر صور مثل هذه لــ هلال العيد بتقنية CCD وهي تقنية تصوير في الأشعة تحت الحمراء وهي غير معتبرة شرعيًا لأنها تصور في أشعة فوق القدرات البشرية.

ولفت إلى أن المعتبر شرعًا في الفتاوى التي تأخذ بالرؤية هي الرؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالعين باستخدام الأجهزة المقربة (تلسكوب، منظار ..).

تحري هلال شوال

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وطلبت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.