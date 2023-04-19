شكرا لقرائتكم أمطار وبرد وسيول على العلا والعيص وخيبر حتى الـ10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

أمطار جازان

وكان المركز أصدر اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ9 مساء.

طقس الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، تساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.