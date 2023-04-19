شكرا لقرائتكم أسواق الذهب تنتعش قرب عيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجّلت أسواق الذهب بمنطقة الباحة انتعاشًا وحركةً شرائيةً مُرتفعةً مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقامة احتفالات الزواج خلال إجازة العيد.

ويُعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المُرتفعة وأحد أهم أدوات الزينة للنساء، حيث يقبل بعض أفراد المجتمع على شرائه مع قرب مناسبات الأعياد بشكل ملحوظ، مما ساعد في ارتفاع أسعاره خلال الفترة الحالية.

إقبال كبير

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على محال ومعارض الذهب بمدينة الباحة التي تشهد إقبالًا على الشراء من قبل السيدات، ومن الشباب المقبلين على الزواج، قدم بعض الباعة وأصحاب المعارض نصائح متعددة للراغبين في الشراء.

ويرى البائع عيسى بن علي الابتعاد عن شراء الذهب المشغول كثيرًا والذهب الملون؛ لأنهما عند الحاجة للبيع يكون فيه خسارة ويفقد قيمته الشرائية ولا يعوض ولو بجزء يسير من المبلغ المدفوع، مؤكدًا أهمية معرفة ثمن غرام الذهب وعياره قبل الشراء، وملاحظة كتابة رقم العيار ونوعه على القطع الذهبية.

وأضاف أن أفضل أنواع الذهب هو عيار 24 لنقائه، يليه عيار 22، في حين يُعد عيار 18 الأقل جودةً لكثرة الشوائب فيه، ويزداد الطلب في الأسواق حاليًا على عيار 21، لافتًا إلى أهمية ألا ينخدع المشتري بثقل قطعة الذهب، فعيار الذهب المهم أهم من ثقله.

وأكّد ابن علي أنّ عمليات شراء الذهب شهدت ارتفاعًا مع اقتراب العيد، مشيرًا إلى أن الجنسيات العربية والآسيوية يميلون لشراء واقتناء الذهب السعودي قبل فترات الإجازات وسفرهم لأوطانهم.

أسواق الذهب بجازان

سجلت أسواق الذهب والمجوهرات بمنطقة جازان انتعاشًا وحركة شرائية مُرتفعة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بشراء الهدايا الذهبية لتقديمها للأقارب والأبناء والمعارف إلى جانب بدء موسم الأعراس.

وأكد العاملون في أسواق الذهب بالمنطقة زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال شهر رمضان المبارك وخاصة هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك، في موسم يعد من أفضل المواسم التي تكثر فيها حركة البيع والشراء حيث تستعد الأسر قبل العيد لشراء الذهب للاحتفال بالعيد والزواجات والمناسبات الاجتماعية الأخرى.

يذكر أن أسواق الذهب بمدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة تشهد ارتفاعًا واضحًا في عدد المتسوقين بها خلال هذه الفترة من العام، لشراء أو بيع واستبدال الذهب في عرف اجتماعي اعتاد عليه الأهالي لتقديم الهدايا للأقارب والأصدقاء واقتناء الجديد منه بمناسبة العيد السعيد.