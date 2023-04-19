السعودية اليوم / سفارة المملكة في لندن تدعو المواطنين الراغبين بالقدوم إلى مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة



لندن 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

دعت سفارة المملكة في لندن المواطنين الراغبين بالقدوم إلى المملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: https://t.co/RJaZ8SFxhp.

وأكدت ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب.

وأوضحت السفارة أن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول من تم رفض تأشيرتهم سابقًا، أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، ونصحت من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.

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17:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.