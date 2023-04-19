

المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم, المسجد النبوي الشريف, حيث أدى الصلاة فيه، وشرُف بالسّلام على رسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان عسيري، وعدد من المسؤولين من وكالة شؤون المسجد النبوي، وقوة أمن المسجد النبوي.

وكان فخامة رئيس جمهورية السنغال قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المدينة المنورة، وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين.

// انتهى //

17:23ت م

0086





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جمهورية السنغال يزور المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.