السعودية اليوم / أمانة جازان تكمل استعداداتها لاستقبال زوار محافظة فرسان خلال عيد الفطر المبارك



جزر فرسان 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أكملت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة جزر فرسان استعدادها لاستقبال زوار المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس مشاري الحاذق، أن البلدية عملت على تهيئة الحدائق وتزيين الشوارع والميادين وتهيئة وتجهيز الجوامع التي ستقام بها صلاة العيد بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وتهيئة الشواطئ والحدائق لاستقبال زوار فرسان خلال إجازة العيد.

وبين أنه تم تكليف الأقسام المختصة بالبلدية للعمل خلال فترة الإجازة لتسيير الأعمال كافة وتقديم الخدمات البلدية للمواطن والمقيم بمحافظة بفرسان ومراكزها وقراها، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود لاستقبال العيد بالخدمات والمرافق المهيأة بالشكل المطلوب لخدمة لاهالي فرسان وزوارها.

يذكر أن محافظة جزر فرسان تمتلك العديد من المقومات السياحة التي جعلها مقصداً للزوار خاصة في المواسم والإجازات.

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16:53ت م

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