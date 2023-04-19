أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية بجوار المسجد النبوي دشّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ أمير المدينة يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ 79.319 شكوى ضد الضمان الصحي تصدرت شكاوى ضمان العملاء التابعة للإدارة الطبية في مجلس الضمان الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 79.319 شكوى، وبلغ إجمالي... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ رفع الجاهزية لاستقبال المصلين في ختمة المسجد النبوي كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها استعدادا لليلة 29 لختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في المسجد النبوي، في حين رفعت كامل... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ 14 جامعا بمكة لختم القرآن يختم القرآن الكريم تزامنا مع الحرم المكي في ليلة 29 في 14 من المساجد والجوامع الواقعة داخل حدود الحرم المكي، مع جاهزيتها التامة... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ عقوبة مليونية لـ 67 مخالفا لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 67 مخالفًا لنظام البيئة، 49 مواطنًا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 2462 متنًا من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ وايتات لتصريف أمطار مغرة نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران، والعديد من محافظاتها، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب، منحدرة من قمم الجبال... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 28 رمضان 1444 هـ 28 رمضان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر 562 مسجدا وجامعا لإقامة صلاة عيد الفطر في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.