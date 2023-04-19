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أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية بجوار المسجد النبوي
دشّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي...
أمير المدينة يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة
دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة...
79.319 شكوى ضد الضمان الصحي
تصدرت شكاوى ضمان العملاء التابعة للإدارة الطبية في مجلس الضمان الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 79.319 شكوى، وبلغ إجمالي...
رفع الجاهزية لاستقبال المصلين في ختمة المسجد النبوي
كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها استعدادا لليلة 29 لختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في المسجد النبوي، في حين رفعت كامل...
14 جامعا بمكة لختم القرآن
يختم القرآن الكريم تزامنا مع الحرم المكي في ليلة 29 في 14 من المساجد والجوامع الواقعة داخل حدود الحرم المكي، مع جاهزيتها التامة...
عقوبة مليونية لـ 67 مخالفا لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 67 مخالفًا لنظام البيئة، 49 مواطنًا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 2462 متنًا من...
وايتات لتصريف أمطار مغرة نجران
عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران، والعديد من محافظاتها، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب، منحدرة من قمم الجبال...
كانت هذه تفاصيل خبر 562 مسجدا وجامعا لإقامة صلاة عيد الفطر في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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