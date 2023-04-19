اخبار السعوديه

562 مسجدا وجامعا لإقامة صلاة عيد الفطر في مكة

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أمير المدينة يدشن الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية بجوار المسجد النبوي

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأجنحة الحديثة للمتحف الدولي...

67175c45f5.jpgالمدينة المنورة: سعد الحربي
dacdf2d15d.jpg28 رمضان 1444 هـ

أمير المدينة يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

79.319 شكوى ضد الضمان الصحي

تصدرت شكاوى ضمان العملاء التابعة للإدارة الطبية في مجلس الضمان الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 79.319 شكوى، وبلغ إجمالي...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

رفع الجاهزية لاستقبال المصلين في ختمة المسجد النبوي

كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي أعمالها استعدادا لليلة 29 لختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في المسجد النبوي، في حين رفعت كامل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

14 جامعا بمكة لختم القرآن

يختم القرآن الكريم تزامنا مع الحرم المكي في ليلة 29 في 14 من المساجد والجوامع الواقعة داخل حدود الحرم المكي، مع جاهزيتها التامة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

عقوبة مليونية لـ 67 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 67 مخالفًا لنظام البيئة، 49 مواطنًا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 2462 متنًا من...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

وايتات لتصريف أمطار مغرة نجران

عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران، والعديد من محافظاتها، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب، منحدرة من قمم الجبال...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png28 رمضان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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