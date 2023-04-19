السعودية اليوم/ 718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر



الدمام 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

هيّأت أمانة المنطقة الشرقية 718 حديقةً في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر، إضافة إلى تجهيز المواقع الخدمية، والحدائق، والواجهات البحرية، وأعمال الزينة في الشوارع والمداخل، وتكثيف أعمال الزراعة، إلى جانب تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات المختلفة بالأشكال المضيئة، والزخارف الشعبية التي تحتضن عبارات وهوية العيد، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ووفرت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، ومظلات، وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، شملت 12 منتزهاً، و206 مضامير مشاة، و10 واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعباً رياضياً وساحة بلدية، كما قامت بزراعة الورود والزهور الموسمية في جميع أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتركيب 300 مجسم جمالي مضيئ، و3700 سارية بهوية العيد، و3400 لوحة على أعمدة الإنارة، إضافة إلى تزيين 21 مبنى، كما تم وضع 424 لوحةً إعلانيةً بهوية العيد، و61 شاشةً تلفزيونيةً، حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر خطة عمل متكاملة للأعمال الخدمية.

// انتهى //

14:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.