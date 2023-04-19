السعودية اليوم / ‬زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



لندن 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، منطقة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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12:41ت م

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