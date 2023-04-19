السعودية اليوم / رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة



جدة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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12:40ت م

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