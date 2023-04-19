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السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غربي المكسيك

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مكسيكو سيتي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية غيريرو جنوب غربي المكسيك.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنَّ مركز الزلزال وقع على عمق 10 كم.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
// انتهى //
10:38ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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