السعودية اليوم / أمانة نجران تنجز 65% من مشروع سفلتة 7 أحياء داخل المدينة



نجران 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران 65% من مشروع سفلتة وأرصفة الشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في 7 أحياء داخل مدينة نجران ، بتكلفة إجمالية بلغت 724420252 ريال.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع يشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة في أحياء الشبهان، المراطة، العان، عويره، المخبأة، أبا السعود، بني سلمان"، صاغر، ودحضة.

وأشار المهندس آل عامر إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، وزيادة نسب الإنجاز، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة للإشراف على سير الأعمال، والتأكد من إنجازها حسب المواصفات الفنية المطلوبة، وتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة .

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