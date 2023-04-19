السعودية اليوم / إقامة صلاة عيد الفطر في 562 مسجداً وجامعاً في مكة المكرمة



مكة المكرمة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

نظراً لما تشهده بفضل الله مكة المكرمة من أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار في شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، فقد قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إقامة صلاة عيد الفطر في هذا العام بالمساجد المهيأة الواقعة في المنطقة المركزية بـمكة المكرمة، إضافة للجوامع ومصليات الأعياد، ليبلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوار والمعتمرين في صلاة العيد 562 مسجداً وجامعاً ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس.

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07:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.