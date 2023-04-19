

هانوي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

ترأس وزير التجارة والسياحة الفيدرالي الأسترالي دون فاريل ووزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي السيد نجوين تشي دونج ، اجتماع الشراكة الاقتصادية الأسترالية الفيتنامية الثالث من نوعه الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال فاريل في بيان صادر عن مكتبه إن الوزراء أعادوا التأكيد على التزامهما المتبادل بعلاقة اقتصادية ثنائية قوية وطموحة بين أستراليا وفيتنام.

وأكد المجتمعون أن اجتماع الشراكة الاقتصادية بين البلدين لعام 2024 سيعقد في أستراليا.

// انتهى //

05:07ت م

0022





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / فيتنام تستضيف اجتماع الشراكة الاقتصادية الأسترالية الفيتنامية الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.