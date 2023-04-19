شكرا لقرائتكم زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد المسجد النبوي اليوم ليلة 28 من شهر رمضان المبارك توافد الجموع الكبيرة من المصلين والزوار الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بمسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الإيمانية أثناء أدائهم لصلاة القيام والابتهال إلى الله عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.