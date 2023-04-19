شكرا لقرائتكم 4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن 4 طلاب سعوديين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من التأهل إلى المرحلة النهائية لمسابقة الاستشارات الإستراتيجية، التي تنظمها شركة ديلويت، إحدى أكبر شركات المحاسبة في العالم.

القرارات الصائبة

وتهدف هذه المسابقة التي يشارك فيها فرق من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى تدريب المشاركين على اتخاذ القرارات الصائبة، وتبني الإستراتيجيات الديناميكية، لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قراراتهم، إضافة إلى تعزيز القيمة، مما يسهم ذلك في تحقيق النجاح في عالم الأعمال.

الجولة الأخيرة

وستقام الجولة الأخيرة من المسابقة في العاصمة الفرنسية باريس في 11 مايو المقبل، بمشاركة فريقين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الإنجاز بعدما تمكن الفريق السعودي، المكون من فهد الشديّد، وعبدالرحمن العمراني، ويزن العنزي، وخالد أبانمي، ومحمد النجار، من تحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.