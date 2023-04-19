أمير المدينة يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة. ويأتي مشروع زكاة الفطر الموحد امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة لكافة جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ تُعد نموذجاً وطنياً يهدف إلى تعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال مد جسور البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

وتستهدف المنصة تلقي عمليات التبرع الموثوقة من خلال الارتكاز على منهجية شفافة، ويتم توجيهها للأفراد الأكثر حاجة في المجتمع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المستودع الخيري بالمنطقة وشركاء النجاح من الجمعيات الخيرية الأهلية بالمنطقة.

وتمثل منصة "تبرع" إحدى سُبل تحقيق التيسير وخدمةً لشعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، وتقدم المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، وتنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية. وقدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه ورعايته واهتمامه الدائم بالعمل الخيري والتطوعي.

يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات، الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.