أمير المدينة يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر بالمنطقة

وتستهدف المنصة تلقي عمليات التبرع الموثوقة من خلال الارتكاز على منهجية شفافة، ويتم توجيهها للأفراد الأكثر حاجة في المجتمع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المستودع الخيري بالمنطقة وشركاء النجاح من الجمعيات الخيرية الأهلية بالمنطقة.
وتمثل منصة "تبرع" إحدى سُبل تحقيق التيسير وخدمةً لشعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، وتقدم المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، وتنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية. وقدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه ورعايته واهتمامه الدائم بالعمل الخيري والتطوعي.
يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات، الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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