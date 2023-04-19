السعودية اليوم / إدارة مساجد محافظة الوجه تحدد 42 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك



الوجه 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه 42 جامعاً ومصلى، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الوجه وفي المراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسن بن عاتق الزبيدي أن صلاة العيد ستقام في جامع الأمير فهد بن سلطان بمحافظة الوجه، وفي جامع البديوي بالبلد القديم، وفي جامع القاضي ( الحديث ), وفي جامع السنيور بحي الفريعة، و مصلى العيد، بالإضافة إلى 11 جامعا ومصلى داخل المحافظة و 26 جامعا ومصلى في المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

وأفاد أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقيقة ، كما ستقام في قرى وهجر المحافظة كافة ، مبيناً أن جميع المصليات والجوامع جُهزت بالكامل بالفرش والأجهزة الصوتية .

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02:51ت م

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