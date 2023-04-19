السعودية اليوم / وسط أجواء إيمانية زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ من رمضان



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

شهد المسجد النبوي اليوم ليلة ٢٨ من شهر رمضان المبارك توافد الجموع الكبيرة من المصلين و الزوار الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بمسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الايمانية أثناء أدائهم لصلاة القيام والابتهال إلى الله عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

// انتهى //

02:51ت م

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