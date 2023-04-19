شكرا لقرائتكم 40 مليارًا سنويًّا أرباح قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الكاتب فضل البوعينين: إن قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع يحقق أرباحًا أكثر من 40 مليار سنويًّا.

وأضاف البوعينين، خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن استثمارات الهيئة الحكومية 75 مليار ريال، فضلًا عن الأرباح التي تحقق سنويًّا.

الصادرات غير النفطية

وتابع: الحجم الأكبر للصادرات هي الصادرات غير النفطية، مردفًا: المملكة نجحت في تحقيق إيرادات غير نفطية اعتمادًا على الصناعة، وحجم المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد سواء توسع في المصانع أو على هيئة أرباح، وبالتالي العجلة تدور في الاقتصاد.

الموانئ الثلاثة

وتحدث البوعينين عن الموانئ الثلاثة المتواجدة في الجبيل والخدمات التي يقدمها كل ميناء، موضحًا أن رأس الخير الأكبر عالميًّا والأكثر حداثة، فضلًا عن الميناء التجاري والصناعي، والأخير يخدم المنطقة الصناعية.

سكك حديدية

ولفت البوعينين إلى وجود شبكة قطارات داخلية لنقل البضائع، بحيث يتم الوصول إلى مرحلة أن المنتج لا ينتقل بسيارات أبدًا ولا يرى أصلًا فقط بسكك حديدية إلى الميناء.