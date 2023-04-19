شكرا لقرائتكم خبر تهيئة مصليات العيد في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق المخصصة لتهيئة وتجهيز مصليات العيد في مكة المكرمة، ونظافة الساحات المحيطة بالمساجد، تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك.

وكثفت الأمانة جهودها لخدمة 330 مصلى لعيد الفطر للعام الحالي 1444، موزعة على نطاق البلديات الفرعية لتغطي جميع أنحاء مكة المكرمة، حيث خصصت الأمانة نحو 860 عامل نظافة لهذه المهمة، مزودين بعدد من المعدات مثل المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة، بلغ عددها 28 معدة.

وتم إجراء كل أعمال النظافة للمصليات والساحات المحيطة بالمساجد والمخصصة لصلاة العيد، وتهيئة مواقف السيارات وتنظيفها آليا ويدويا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد، وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

إضافة إلى وضع حاويات النفايات وإعادة توزيعها، وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر.

وأكدت مواصلة جهودها في هذا الجانب من الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة، مؤكدة أن الأعمال تسير بخطى متسارعة لإكمال كل الاستعدادات الخاصة بتهيئة مصليات العيد وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادا كبيرة، والتي غالبا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين للالتقاء فيها بالأهل والأصدقاء والجيران، لتبادل تهاني العيد.