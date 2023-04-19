افتتاح حديقة وممشى بحي الروضة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمانة محافظة جدة، حديقة وممشى شارع عبدالعزيز مطر بحي الروضة، ضمن مبادرة مجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي مبادرة تنفيذ الحديقة والممشى بحي الروضة، في إطار الشراكة المجتمعية بين أمانة محافظة جدة وإحدى الشركات العقارية، متضمنة إنشاء وتأهيل حديقة على مساحة 3,670 مترا مربعا وممشى بطول 1000 متر، والتي تعد أحد مشاريع أنسنة المدن وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وبينت الأمانة أن الحديقة تحوي نحو 75 شجرة منها 59 شجرة جديدة و1388 شجيرة، إضافة إلى المغطيات الأرضية والنجيل الطبيعي، مشيرة إلى أن التصميم راعى توفير العناصر الجاذبة للزائرين، وشكل إضافة للموقع من خلال تحسين الجوانب البصرية والجمالية للفراغات.

يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، من خلال توقيع اتفاقيات رعاية المرافق العامة وفق أسس نموذجية، وبما يحقق الاستدامة لها، ويسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.