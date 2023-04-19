مسجد البيعة يستعيد حضارة 1300 عام بعد تجديده

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ويمثل مسجد البيعة الذي بني في 144هـ بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى أحد المساجد المستهدفة بالتطوير لما يمثله من أهمية تبرز في سيرته الذاتية، حيث يتميز المسجد الواقع في «شعب الأنصار» مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مشعر منى، بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على ترميم مسجد البيعة على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، وذلك على مساحته الأساسية التي تقدر بنحو 457.56 م2، وبطاقته الاستيعابية لـ68 مصليا في وقت واحد.
ويتميز البناء على الطراز المعماري للمنطقة الغربية بتحمل الظروف الطبيعية المحيطة، فيما تشكل المساجد التاريخية فيه تحفا معمارية تعكس ثقافة بناء متقنة تتكون من الطوب المنقبي والجبس والأخشاب، حيث تتسم المساجد ببساطة تصميم الواجهات.
مسجد البيعة
- بني عام 144 هـ بالقرب من جمرة العقبة
- شيده الخليفة أبو جعفر المنصور
- يقع في شعب الأنصار مكان البيعة
- ترميمه على الطراز المعماري للمنطقة الغربية
- مساحته الأساسية 457.56 م2
- طاقته الاستيعابية 68 مصليا في وقت واحد
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