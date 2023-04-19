تعاون بين جامعتي الملك سلمان والسويس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك سلمان الدولية بروتوكول تعاون مع جامعة السويس على هامش انعقاد مجلس جامعة الملك سلمان الدولية بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر. ووقع بروتوكول التعاون عن جامعة الملك سلمان الدولية رئيسها الدكتور أشرف حسين، وعن جامعة السويس رئيسها الدكتور سيد عبدالعظيم الشرقاوي. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي، وكذلك تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.

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