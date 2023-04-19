عيدنا السعيد بكل لغات العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي المسلمون في شتى بقاع الأرض بهلال العيد السعيد وتنطلق فور رؤيته البشائر، لتصدح المآذن والمنازل والشوارع بالتكبيرات. ويجتاح المدى سيل من التهاني والتبريكات بمناسبة حلوله، وتفيض الأماني وترفع الدعوات بدوام عودته وتكرار حضوره أعواما عديدة وأزمنة مديدة في أمن وأمان، بحضور أهل ودفء أصحاب وود أحباب.

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