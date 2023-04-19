سياسي / وزيرة الخارجية الليبية تجري اتصالًا هاتفيًا بنظيرها السوداني



طرابلس 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أجرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان علي الصادق علي.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية في بيان أن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان حيث أكدت المنقوش ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

وأعربت المنقوش عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق واستعداد دولة ليبيا لدفع الأطراف السودانية إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان.

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