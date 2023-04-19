اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.45 نقطة أو 0.08 %، ليغلق عند 4154.77 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 4.31 نقطة أو 0.04 %، لينهي التداول عند 12153.41 نقطة.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 9.46 نقطة أو 0.03 %، مسجلا 33977.72 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.