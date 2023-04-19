السعودية اليوم / حرس السواحل البحرية التونسي ينقذ 4 مهاجرين غير شرعيين



تونس 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية اليوم، 4 مهاجرين غير شرعيين من الغرق بعد تعطل قارب كان يقلهم مقابل سواحل مدينة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الوحدات مازالت تبحث عن 15 آخرين من ذات المركب الذي كان بصدد الإبحار نحو السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل ويغرق بمن فيه.

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