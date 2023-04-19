السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشارك قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة وجبة الإفطار



نجران 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

شارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس, قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ومنسوبي قوة نجران، وجبة الإفطار، بمقر قيادة القوة.

ونقل سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خلال مشاركته وجبة الإفطار, تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بكافة منسوبي القوات العسكرية، وقال: "لقد نذرتم أنفسكم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وها أنتم تؤدون الأمانة بالصدق والإخلاص، في إعلاء رايتنا، وحماية مقدساتنا، وحراسة حدودنا، وصون أمننا في الداخل".

وأضاف سموه: "لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله عن كل نفس آمنت واطمأنت على هذه الأرض المباركة، عن كل حاج أو معتمر، عن كل قاصد للبيت الحرام ولمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن كل مواطن ومقيم وزائر أو عابر".

وسأل سمو أمير منطقة نجران - الله تعالى - أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه، وأن يديمهما عزًا وذخرًا للوطن والمواطن، وللعالمين العربي والإسلامي وللإنسانية.

من جهته رحّب قائد قوة نجران اللواء ركن حسن بن صالح الشهري بسمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن زيارة سموه دافعاً لرفع الروح المعنوية لكافة منسوبي القوات العسكرية، الذين نالوا شرف المشاركة، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.

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نجران 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واسشارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس, قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة ومنسوبي قوة نجران، وجبة الإفطار، بمقر قيادة القوة.ونقل سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خلال مشاركته وجبة الإفطار, تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - إلى منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة.وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بكافة منسوبي القوات العسكرية، وقال: "لقد نذرتم أنفسكم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وها أنتم تؤدون الأمانة بالصدق والإخلاص، في إعلاء رايتنا، وحماية مقدساتنا، وحراسة حدودنا، وصون أمننا في الداخل".وأضاف سموه: "لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله عن كل نفس آمنت واطمأنت على هذه الأرض المباركة، عن كل حاج أو معتمر، عن كل قاصد للبيت الحرام ولمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن كل مواطن ومقيم وزائر أو عابر".وسأل سمو أمير منطقة نجران - الله تعالى - أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه، وأن يديمهما عزًا وذخرًا للوطن والمواطن، وللعالمين العربي والإسلامي وللإنسانية.من جهته رحّب قائد قوة نجران اللواء ركن حسن بن صالح الشهري بسمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن زيارة سموه دافعاً لرفع الروح المعنوية لكافة منسوبي القوات العسكرية، الذين نالوا شرف المشاركة، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.// انتهى //00:23ت م0001

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