السعودية اليوم / شاشات تفاعلية وتوعية فكرية على مدار الساعة بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية عدد من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية عبر فريق متخصص.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع القاصدين وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.

وأضاف النافعي أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب ٩٤ من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب ٧٩ من الداخل وباب ١٠٠ بالتوسعة

وبين أن الشاشات التفاعلية ونقاط التوعية الفكرية والمعرفية تحوي أكثر من ٦٢ عنواناً من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية, وتُقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين, كما جرى توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.

// انتهى //

23:22ت م

0156



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية عدد من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية عبر فريق متخصص.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع القاصدين وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.وأضاف النافعي أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب ٩٤ من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب ٧٩ من الداخل وباب ١٠٠ بالتوسعة السعودية الثالثة.وبين أن الشاشات التفاعلية ونقاط التوعية الفكرية والمعرفية تحوي أكثر من ٦٢ عنواناً من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية, وتُقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين, كما جرى توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.// انتهى //23:22ت م0156

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شاشات تفاعلية وتوعية فكرية على مدار الساعة بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.