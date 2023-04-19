

جدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي جدة، وخليص وثول والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الثالثة من مساء غد الأربعاء.

// انتهى //

23:20ت م

0155





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مُثارة وتدن للرؤية في جدة وخليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.