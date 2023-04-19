السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي ينظم مبادرة للتبرع بالدم بسكن طلاب جامعة القصيم



بريدة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

نظم تجمع القصيم الصحي أمس مبادرة للتبرع بالدم، استهدفت الطلاب المقيمين في سكن جامعة القصيم، بهدف تعزيز مخزون بنوك الدم في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، ودعم احتياجاتها من مختلف الفصائل، وتحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات ومساعدة الحالات عند طلبها لإنقاذ حياة المرضى وأرواح المصابين.

وبين التجمع أن المبادرة تمكنت من جمع 20 وحدة دم من المتبرعين، فيما استقبلت أكثر من 25 من طالبي التبرع، موجهًا الدعوة لكل مستطيع وراغب بالتبرع زيارة مقرات بنوك الدم في مستشفيات المنطقة ، وهي مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال ببريدة، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الرس، ومستشفى المذنب، ومستشفى البكيرية، لافتًا النظر أن أوقات استقبال المتبرعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً، وفي أيام العيد تستقبل بنوك الدم المتبرعين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

ونوه بأهمية التفاعل مع مبادرات وحملات التبرع لصالح المرضى والمحتاجين، بهدف تعزيز كافة بنوك الدم بالمنطقة، والمساهمة في إنقاذ الأرواح البشرية ومالها من الأجر والثواب، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي ضمن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، ولما لها من آثار وفوائد إيجابية متعددة في تعزيز صحة المتبرع ذاته من خلال زيادة إنتاج خلايا دموية جديدة وتقليل نسبة الحديد في الدم .

// انتهى //

23:18ت م

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