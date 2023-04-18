شكرا لقرائتكم السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن السفير محمد آل جابر، سفير المملكة باليمن، إصدار السفارة السعودية أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة عائلية منذ منتصف عام 2018 حتى اليوم من جميع المدن اليمنية؛ لدعم الشعب اليمني.

350 ألف تأشيرة

وقال آل جابر في تغريدة عبر موقع تويتر: استمرارًا لحرص قيادة المملكة حفظها الله وأعزها، لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل و(350.000) تأشيرة زيارة عائلية مُنذ منتصف العام (2018م) حتى اليوم ومن جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

استكمال عملية تبادل الأسرى

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح (104) أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.