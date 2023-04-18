السعودية اليوم / شؤون الحرمين تستحدث نقاط للإجابة أسئلة المعتكفين



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بإدارة شؤون إجابة السائلين، العديد من نقاط إجابة السائلين بالقرب من مواقع الاعتكاف.

وأوضحت الرئاسة أنه تم تخصيص عدد من المتخصصين للإجابة على أسئلة المعتكفين بالمسجد الحرام فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف وآدابه.

وبينت أن الإدارة تسعى لإبراز الدور التوجيهي والإرشادي لضيوف الرحمن، وتحرص على أن يجد قاصد بيت الله الحرام فرصة للسؤال والاستفسار إذا أشكل عليه شيء من أمر نسكه ليعبد الله عز وجل على علم وبصيرة.

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22:48ت م

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