السعودية اليوم / أكاديمية التنظيمات الرقمية تعقد برنامجا تدريبيا عن "التنظيم الرقمي"



الرياض 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

عقدت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجا تدريبيا عن "التنظيم الرقمي"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، بهدف تطوير الكوادر الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية، ومواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية، وتحسين فعالية البيئة التنظيمية بالمملكة.

وانعقدت أعمال البرنامج على مدى خمسة أيام بمشاركة 42 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية التنظيمية بالمملكة والقطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع القدرة على التعامل مع البيئات التنظيمية الرقمية، وإجراء التحليلات اللازمة والدعم في اتخاذ القرارات في مجال التنظيمات الرقمية.

وتطرّق البرنامج إلى التعريف بمبادئ التنظيم الرقمي، والبيئة التنظيمية التجريبية، وأهمية البيانات ودورها في التنظيم الرقمي، وتعزيز المعرفة بالتحديات المرتبطة به، بالإضافة إلى أهمية خلق أفضل المنهجيات للتنظيم التشاركي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التنظيمات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية رائدة، والتعاون مع الخبراء والباحثين العالميين، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في القطاع وتأهيل القدرات الوطنية المتخصصة في التنظيمات الرقمية لسد فجوة احتياج سوق العمل للمعرفة التنظيمية، وتحقيق التميز والنضج التنظيمي وتسريع تحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي.

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21:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.