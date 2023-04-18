اقتصادي / أسواق محافظة طريف تشهد إقبالاً مع حلول عيد الفطر



طريف 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

تشهد أسواق محافظة طريف والمراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال والمفروشات إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين وذلك للتسوق استعداداً للاحتفال بعيد الفطر.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

21:50ت م

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طريف 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واستشهد أسواق محافظة طريف والمراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال والمفروشات إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين وذلك للتسوق استعداداً للاحتفال بعيد الفطر.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من داخل معارض ومحال بيع مستلزمات العيد جانباً من توافد المتسوقين على الأسواق تجذبهم لها الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد.// انتهى //21:50ت م0140

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.