سياسي / الرئيسان الجزائري والتركي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية



الجزائر 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض الرئيسان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، وسبل إيجاد حل لاحتواء الوضع سياسيا ووقف الاقتتال، مشددين على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

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21:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.