اقتصادي / بورصة تونس تغلق على ارتفاع



تونس 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.98 %، ليصل 8221.75 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.12 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 شركة أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.

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21:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.