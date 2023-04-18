السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب المفتوح بمدينة المكلا



حضرموت 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نبض

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 54 قسطرة علاجية وتشخيصية، و 25 عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات أصحاب الدخل المحدود.

// انتهى //

21:21ت م

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حضرموت 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض القلب المفتوح للأطفال والكبار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت والمنفذ خلال الفترة من 9 حتى 16 أبريل 2023م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 54 قسطرة علاجية وتشخيصية، و 25 عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات أصحاب الدخل المحدود.// انتهى //21:21ت م0133

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.