وظائف شاغرة في مطارات الدمام

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مراقب المستندات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– منسق عمليات الحقائب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)