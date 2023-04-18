السعودية اليوم / 3731 مستفيد من تطبيق "تنقل" الرقمي بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

وصل عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" الرقمي في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس 3731 مستفيد، الذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية

وأوضح مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي بأنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من 110621 من خدمات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيد من ضيوف الرحمن.

وبين أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصلت إلى أكثر من 17477 مستفيد.

// انتهى //

19:19ت م

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مكة المكرمة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واسوصل عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" الرقمي في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس 3731 مستفيد، الذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتسخير التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.وأوضح مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي بأنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من 110621 من خدمات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيد من ضيوف الرحمن.وبين أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصلت إلى أكثر من 17477 مستفيد.// انتهى //19:19ت م0107

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