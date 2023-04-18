السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مصليات العيد



مكةالمكرمة ٢٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣م واس

شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق المخصصة لتهيئة وتجهيز مصليات العيد في مكة المكرمة، ونظافة الساحات المحيطة بالمساجد تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.

وكثفت الأمانة جهودها لخدمة (330) مصليًا لعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ، موزعة على نطاق البلديات الفرعية لتغطي جميع أنحاء مكة المكرمة ، حيث خصصت الأمانة نحو (860) عامل نظافة لهذه المهمة ، مزودين بعدد من المعدات مثل المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة ، وبلغ عددها (28) معدة ، وتم إجراء كافة أعمال النظافة للمصليات والساحات المحيطة بالمساجد والمخصصة لصلاة العيد ، وتهيئة مواقف السيارات وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات ، بالإضافة إلى وضع حاويات النفايات وإعادة توزيعها وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة جهودها في هذا الجانب ، من قبل الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة ، مؤكدةً بأن الأعمال تسير بخطى متسارعة من أجل إكمال كل الاستعدادات الخاصة بتهيئة مصليات العيد وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعدادًا كبيرة، والتي غالبًا ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين للالتقاء فيها بالأهل والأصدقاء والجيران وتبادل تهاني العيد.

// انتهى //

19:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.