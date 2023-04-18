شكرا لقرائتكم لقطات من وصول فيصل بن فرحان إلى دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، لحظة وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق.

وصول وزير الخارجية

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل اليوم، إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي معالي وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام.