شكرا لقرائتكم سحب ركامية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشارت صور الأقمار الاصطناعية المستَلَمة الأخيرة، اليوم الثلاثاء، في مركز طقس العرب، إلى تكاثر للسحب الركامية على أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية الغربية وبخاصة الأجزاء الشرقية منها، وصولًا لجنوب وشرق المدينة المنورة وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تصحب بحدوث الرعد أحيانًا.

سحب ممطرة

وحسب الصور المشارة، فإنه متوقع نشاط للسحب الممطرة على الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الرياض إداريًا (عفيف، الدوادمي) بالإضافة لأجزاء واسعة من منطقة القصيم وجنوب حائل، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية.

وبدأت السحب بالتكاثر على بعض المناطق الشمالية بما فيها غرب الجوف وبدأت بعض السحب بالظهور على مرتفعات تبوك، وقد تترافق بالأمطار خلال الساعات القادمة بإذن الله.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.