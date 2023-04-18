شكرا لقرائتكم لحظة مداهمة وكر يصنع عسلًا مغشوشًا وخمورًا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، لحظة مداهمة إدارة الرقابة الميدانية بوزارة التجارة لوكر يصنع عسلًا مغشوشًا وخمورًا في المزاحمية غربي منطقة الرياض.

عسل مغشوش

واستطاعت الحملة الأمنية لوزارة التجارة ضبط الوافد، الذي حول استراحة بالمزاحمية إلى بؤرة لصنع عسل مغشوش من مواد مجهولة المصدر وبيعه على أنه عسل حقيقي، مع سوء التخزين، ما يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر.

وتم ضبط 29 جالون “شيرة” مجهولة المصدر في الوكر، فضلًا عن 4 آلاف عبوة فارعة جاهزة للتعبئة من وافدين بالمزاحمية.

تحرٍ ومداهمة

وقال محمد الشهري مدير الحملة الأمنية في وزارة التجارة إنه مع توافر المعلومات بوجود عسل مغشوش في الأسواق، تم التحري والرصد والمتابعة، حتى تم معرفة الاستراحة ومكانها.

وأشار الشهري في تصريحات لـ”الإخبارية”، إلى أنه بعد أخذ إذن من النيابة العامة، تم مداهمة هذه الاستراحة وضبط العسل الشيرة الذي يسوق على أنه عسل.

كما تم ضبط خميرة فورية وبذور وأسطوانات، ويشتبه أنه لصنع مشروب كحول.