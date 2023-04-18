السعودية اليوم / انسيابية حركة الحشود بالمسجد النبوي.. خطط وتكامل



المدينة المنورة 27 رمضان 1444 هـ الموافق 18 أبريل 2023 م واس

يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين على طوال العام وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي من خلال وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية على خطة معدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة.

ويشاهد المصلي عند دخوله لساحات المسجد النبوي المراقبين على امتداد الممرات لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.

// انتهى //

18:12ت م

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